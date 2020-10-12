В России не будет принято жестких мер из-за коронавируса

Разработанная система по борьбе с коронавирусом позволит не останавливать экономику несмотря на увеличение количества инфицированных коронавирусом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост количества инфицированных коронавирусом не приведет к закрытию бизнеса, как это было в начале распространения болезни. По его словам, та система борьбы с коронавирусом, которую удалось создать в России, позволит властям не прибегать к наиболее жестким мерам ограничения. В первую очередь, это новые протоколы лечения, расширенный коечный фонд и найденные методы более эффективного излечения пациентов, пишет ТАСС.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в планах властей Москвы нет полной остановки экономики из-за коронавируса.