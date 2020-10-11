Озеров: основной причиной загрязнения воды на Камчатке стали водоросли

Алексей Озеров рассказал, что специалисты собираются провести морские экспедиции и выяснить причины выделения токсинов водорослями.

Директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров считает, что наиболее вероятной причиной загрязнения воды и массовой гибели морских животных на Камчатке могли стать токсичные водоросли. По его словам, на данный момент пока не известно, что именно могло спровоцировать экологическое ЧП в Авачинском заливе, так как есть несколько версий. Он добавил, что вариант с токсичными водорослями сейчас выходит на первое место. Также Озеров отметил, что специалистам необходимо провести параллельное исследование вредного влияния камчатских полигонов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Козельский полигон ядохимикатов мог привести к смерти морских животных, но позднее эксперты опровергли данную версию.