Назван наиболее вероятный источник загрязнения воды на Камчатке

Владимир Солодов подчеркнул, что над установлением отравляющего вещества работают специалисты всех региональных и федеральных структур.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время выездного совещания на Халактырском пляже заявил, что сейчас огромное количество различных специалистов работают над установлением отравляющего вещества, которое могло привести к загрязнению акватории Тихого океана и гибели морских животных. По его словам, такую субстанцию пока не удалось определить, так как вещество еще не найдено в пробах воды. В связи с этим Солодов отметил, что на данный момент можно лишь предполагать, что может оказывать такое воздействие на экологию.

"Это косвенные свидетельства", - добавил губернатор.

Он отметил, что наиболее вероятным источником загрязнения воды является Козельский полигон ядохимикатов. Однако проверка осуществляется еще на двух объектах, которые потенциально могли оказать подобное воздействие - Камчатский водоканал и "Камчатскэнерго", пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в районе Халактырского пляжа было выявлено повышенное содержание продуктов распада нефти и фенолов, что привело к гибели морских животных и недомоганию людей.