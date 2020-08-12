За сутки в России выявлено 5102 новых случая инфицирования коронавирусом

Количество зараженных в России превысило 900 тыс. человек.

Российские медики выявили 5102 новых случая инфицирования коронавриусом за минувшие сутки. Из них в Москве обнаружено 689 случаев заражения COVID-19, в Подмосковье медики зафиксировали 152 новых случая заражения, а в Санкт-Петербурге - 161.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России превысило 900 тыс. человек и достигло 902701. Выздоровело 710298 человек, скончалось 15260.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, всего в мире инфицировано коронавирусом 20 535 727 человек, выздоровело 13 458 555 человек, скончалось 747 087.