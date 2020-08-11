В России зафиксировано менее 5 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки

Общее количество выздоровевших превысило 700 тыс. человек.

За минувшие сутки российские медики выявили 4945 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, в Москве обнаружено 694 случая заражения COVID-19, в Подмосковье отмечено 154 случая, а в Санкт-Петербурге - 157.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 897599 человек, выздоровело 703175 человек, скончался 15131.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 20 264 870 инфицированных коронавирусом, 13 198 425 человек вылечились от инфекции, 740 399 скончались.