Средняя ставка по ипотеке к концу 2020 года может опуститься до 7,5%

Виталий Мутко заявил, что сейчас примерно 90% рынка ипотечного кредитования приходится на льготную программу со ставкой 6,5%.

6 августа глава компании "ДОМ.РФ" Виталий Мутко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что в Российской Федерации к концу текущего года средняя ставка по ипотечному кредитованию может уменьшиться до 7,5% с учетом льготных программ на покупку жилья. Также он подчеркнул, что в национальном проекте данный показатель был немного выше - 8,7% годовых.

"В конце года у нас в среднем будет (ставка по ипотеке) где-то 7,5% в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4%", - сообщил Мутко.

Кроме того глава компании "ДОМ.РФ" добавил, что по итогам 2020 года в России будет выдано примерно 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов, пишет "Интерфакс".

Ранее стало известно, что глава правительства РФ Михаил Мишустин принял решение сократить размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.