Россияне перечислили основные причины смены работы

Наиболее частой причиной смены места работы является отказ работодателя повышать оплату труда.

Согласно данным исследования, проведенного сотрудниками сервиса подбора персонала Работа.ру, наиболее часто россияне меняют место работы из-за того, что работодатели отказываются повышать заработную плату. Так ответили более 30% участников опроса. Профессиональное выгорание и стресс в качестве причины увольнения указали 15% респондентов, отсутствие карьерного роста считают достаточной причиной для увольнения 13% опрошенных, 10% россиян меняют место работы из-за более удобного расположения, 7% увольняются, так как хотят больше времени проводить с семьей, а 4% участников опроса могли бы поменять работу из-за возникающих конфликтов или переезда в другой город, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, власти хотят конфисковывать у россиян неподтвержденные доходы.