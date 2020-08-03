Мишустин: первый взнос по льготной ипотеке снижен до 15%

Речь идет о программах льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеке.

Правительство России приняло решение о снижении первоначального взноса по ипотеке. Снижение составляет 5% с 20 до 15% и относится к программам, предназначенным для семей с детьми и Дальнего Востока. Соответствующее распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин.

Также, кабмин планирует увеличить общую сумму выделенную на кредиты по специальной ипотечной программе под 6,5% годовых. Сумма, выдаваемая банками по данной программе может быть увеличена с 740 до 900 млрд рублей. Таким образом программой смогут воспользоваться более 300 тысяч семей, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что специальная программа льготной ипотеки под 6,5% была предложена президентом России Владимиром Путиным. Она стартовала в апреле текущего года. Взять кредит для покупки жилья в новостройке по программе можно будет до ноября текущего года, а максимальная сумма кредита составит 6 млн рублей в регионах и 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Ставка в 6,5% будет сохраняться на протяжении всего срока договора с банком.