В РФ за сутки обнаружили 5427 новых случаев COVID-19

На сегодняшний день общее число инфицированных составило 850870 человек.

За минувшие 24 часа российские врачи обнаружили 5427 новых случаев заболевания COVID-19, рассказали в оперштабе по борьбе с распространением вируса. Отмечается, что наибольшее число инфицированных было выявлено в Москве (664), Свердловской области (199), ХМАО (168), Санкт-Петербурге (163), Московской области (157), Нижегородской области (146) и Иркутской области (143).

В штабе добавили, что с начала пандемии коронавируса в России общее количество заболевших достигло 850870 человек. За все время распространения COVID-19 650173 пациента вылечилось, 14128 инфицированных умерло.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что в стране вакцинация российских граждан от новой коронавирусной инфекции начнется в октябре этого года.