"Ъ": первые авиарейсы из России за границу массово отменяются

По мнению экспертов, авиакомпании пытаются добиться максимального заполнения самолетов.

Клиенты авиакомпании "Аэрофлота" сообщили о массовой отмене некоторых рейсов из Москвы в Стамбул и обратно в первых числах августа. В социальных сетях, где пассажиры пишут свои жалобы, указывается следующая причина корректировки расписаний перелетов: "отсутствие разрешения на международные полеты". Кроме того клиенты авиаперевозчика, которые собирались вылететь за границу из российских регионов с пересадкой в Москве, не могут обменять свои авиабилеты на другую дату или деньги. Об этом передает газета "Коммерсантъ".

Эксперты считают, что с помощью отмены части международных перелетов российские авиакомпании стараются добиться максимального заполнения самолетов и повысить рентабельность рейсов, поскольку спрос на полеты не полностью восстановился.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что авиарейсы будут восстановлены пока только с тремя странами - Турция, Танзания и Великобритания.