Минздрав назвал сроки массовой вакцинации населения от коронавируса

Вакцинация россиян от COVID-19 начнется в октябре текущего года.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи завершил клинические испытания вакцины от коронавируса. Теперь, Центр готовит документы для ее регистрации, после чего, будет начато производство вакцины и вакцинация населения. Причем первыми будут вакцинироваться группы населения, которые подвергаются наибольшему риску заражения COVID-19, такие, как медицинские работники. А к массовой вакцинации населения приступят в октябре, пишет RT.

Как ранее сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко, вакцинация населения от коронавируса будет добровольной.