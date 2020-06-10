Набиуллина рассказала, как долго будет восстанавливаться экономика РФ

Эльвира Набиуллина отметила, что пандемия инфекции COVID-19 "сдвинула те траектории, по которым развивалась бы экономика и финансовая система" России.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Государственной думы в рамках подготовки к рассмотрению годового отчета Банка России за 2019 год заявила, что экономике страны для восстановления потребуется несколько кварталов. По ее словам, после снятия режима ограничительных мер российским регионам понадобится время, чтобы устранить негативные последствия, связанные с пандемией коронавируса нового типа. Также Набиуллина отметила, что вспышка инфекции COVID-19 "сдвинула те траектории, по которым развивалась бы экономика и финансовая система" РФ, пишет ТАСС.

Ранее глава ЦБ говорила о том, что Банк России видит возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки, несмотря на пандемию коронавируса.