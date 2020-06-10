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Песков заявил об отсутствии олигархов в РФ

10.06.2020 14:09
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Песков заявил об отсутствии олигархов в РФ

Дмитрий Песков напомнил, что к олигархам относятся предприниматели, которые используют свои денежные средства для влияния на политику.

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Российской Федерации нет олигархов. Также он напомнил, что к олигархам относятся предприниматели, которые используют свои денежные средства для влияния на политику. Такими словами представитель ответил на высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что на деньги олигархов из России финансируются оппозиционеры в республике.

"Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе", - цитирует агентство ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Справка

Накануне Лукашенко заявил, что российские олигархи вмешиваются в президентские выборы республики. По его словам, они спонсируют так называемую радикальную оппозицию Белоруссии.

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