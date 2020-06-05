ЦБ готов продолжать снижать ключевую ставку

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в России наблюдается более быстрое замедление роста цен, чем ранее прогнозировал ЦБ.

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина во время конференции в режиме онлайн заявила, что данные по экономике и инфляции подтверждают мнение регулятора о "наличии значительного пространства для снижения ключевой ставки". По ее словам, несмотря на экономический шок, вызванный пандемией коронавируса, в стране наблюдается более быстрое замедление роста цен, чем ранее прогнозировал ЦБ, благодаря укреплению российской валюты на фоне повышения нефтяных котировок, пишет ТАСС.

Ранее Эльвира Набиуллина говорила о том, что Банк России не будет внепланово снижать ключевую ставку для поддержания экономики.