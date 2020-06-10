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Коронавирус

Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии

10.06.2020 10:50
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Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии

Более 70% российских компаний не против сохранить дистанционный режим работы, открывший в период коронавирусной пандемии новые возможности для бизнеса. Некоторые компании планируют придерживаться такого формата минимум до конца лета.

Тенденции

Самоизоляция, которая продолжалась в России несколько месяцев, открыла для бизнес-структур новые возможности: так, речь идет о формате дистанционной работы, который как показало исследование, готово сохранить большая часть компаний. Даже после снятия ограничений.

Как показал опрос, который провели эксперты ТАСС, самой комфортной «удаленка» оказалась для представителей финансового сектора и торговли. В отличие от энергетиков, которые не готовы к тому, чтобы навсегда перевести своих работников в «Home office». Оценили «дистанционные кабинеты» и металлурги: многие руководители отметили преимущества такого формата работы.

В данный момент ситуация складывается таким образом, что с приходом летней поры «коронавирусные ограничения» со временем смягчаются, а некоторые и вовсе отменяются. В частности, мэр российской столицы с 9 июня решил отменить режим самоизоляции, а также пропускную систему.

В целом по России компании возвращаются в пустующие кабинеты. При этом, многие признаются, что за время пандемии они получили опыт, который планируют внедрять и после того, «как все закончится».

Кому понравилось

В конечном итоге, как оказалось, большинство российских банков пока что сохраняют «удаленку» для своих сотрудников, и не спешат его отменять даже после снятия режима самоизоляции. Например, в «Тинькофф банке» в таком режиме будут работать минимум до первого августа.

Как считает вице-президент Ассоциации банков РФ Алексей Войлуков, не исключено, что после окончания пандемии банки оставят «удаленку» для 20-30% сотрудников, поскольку она продемонстрировала эффективность на многих направлениях. Как отметил эксперт, этой практики, вероятно, будут придерживаться крупные банки.

Еще один пример: известный российский онлайн-ретейлер Wildberries также считает, что «удаленку» можно сохранить минимум для половины своих сотрудников, а X5 Retail Group видит такие перспективы для трети своих офисных работников.

Задумывается об этом и сеть «Ситилинк» (электроника): как пояснил в разговоре с ТАСС директор по развитию компании Михаил Замыцкий, в конечном итоге для ряда сотрудников это может оказаться «гибридным форматом работы по предварительно согласованному графику».

Новые возможности

Аналогичный график посещения практикуется в «AliExpress Россия». По факту, работники сами делают выбор, где им работать: в офисе либо дома. Вместе с этим рабочие места в офисе компании, расположенном в «Москва-Сити» расставлены на расстоянии в 1,5 м друг от друга, и в шахматном порядке. Кроме этого, в лифтах разрешено передвигаться не более четырех человек одновременно. Посетить офис можно, используя специальный чат-бот.

Комментируя ситуацию, представитель крупнейшего российского производителя мяса индейки «Дамате», заявил: «Опыт работы в режиме самоизоляции открыл новые возможности и пути оптимизации, над которыми мы планируем работать в ближайшее время». Как отмечается, эффективность нового формата работы признали порядка 90% сотрудников.

Еще одни представители рынка электроники сеть «М.Видео-Эльдорадо» могут сохранить дистанционный режим работы до конца лета. По словам представителей компании, уже запущен «бесконтактный HR» и несколько дистанционных сервисов для работников компании.

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