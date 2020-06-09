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Фитнес после вируса:15-20% столичного рынка не пережили пандемию

09.06.2020 13:10
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Фитнес после вируса:15-20% столичного рынка не пережили пандемию

До периода самоизоляции в российской столице функционировало порядка полутора тысяч фитнес-центров. Речь идет о небольших студиях и мультифункциональных комплексах.

Без подушки безопасности

О потерях, с которыми столкнулся рынок во время кризиса в разговоре с ТАСС проинформировала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева:

«В Москве до пандемии работало 1800 фитнес-объектов, в которых было трудоустроено более 75 тыс. сотрудников. Остановку деятельности не пережило 15-20% рынка».

Она пояснила, что эта тенденция имеет отношение к низкой маржинальностью отрасли, работающей за счет оборотных средств. Вместе с этим падение продаж в фитнес-индустрии произошло уже в феврале, а в марте произошла полная остановка.

«Подушки безопасности нет», - подчеркнула президент фитнес-Ассоциации.

Эксперт также отметила, что на сегодняшний день все спортивные столичные клубы в активном режиме готовятся к открытию. Это начало происходить после того, как Роспотребнадзор выпустил ряд рекомендаций, подготовленных в совместной работе с представителями индустрии.

«В настоящий момент мы с Роспотребнадзором дорабатываем рекомендации. Также ждем распоряжений департамента спорта правительства Москвы», - добавила Киселева.

Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, все ограничения, связанные с работой спортивной индустрии, будут сняты 23 июня. С этого дня планируется открытие бассейнов, фитнес-центров, а также физкультурных комплексов.

Состояние фитнес-индустрии

За период с марта по апрель, по словам Ольги Киселевой, фитнес-индустрия потеряла порядка 23 млрд рублей выручки. Ситуация привела к тому, что из 13 тысяч фитнес-объектов в России не смогут открыться 20%. Ситуация в том, что многие собственники помещений отказались идти навстречу клубам: не только оставив стоимость аренды на докризисном уровне, но и продолжая начислять платежи – это логично привело к разорению многих фитнес-центров.

Что касается поддержки, то кредиты в рамках государственной поддержки на зарплату сотрудникам смогли получить всего 15% от всего количества отраслевых игроков. При этом, как отмечается, ряду крупных фитнес-клубов было отказано в займах. Объясняя отказ, банки заявляли следующее: меры поддержки предоставляются только компаниям МСП, внесенных в список наиболее пострадавших отраслей. Со своей стороны Борис Титов давал обещание разобраться в данной ситуации, заявляя, что подобные отказы являются неправомерными.

С другой стороны, как напоминает «РГ», несколько дней назад было решено возместить фитнес-клубам расходы, связанные с дополнительными мерами безопасности. В частности, как оценили представители Ассоциации, только на закупку бактерицидных рециркуляторов (обеззараживание воздуха) каждый клуб может понести расходы на серьезные суммы, вплоть до двух миллионов рублей.

Как будут работать клубы

Несмотря на долгожданное открытие, фитнес-клубам необходимо будет соблюдать требования Роспотребнадзора. В частности, приходя в клуб, посетители должны будут придерживаться социальной дистанции. Тренажеры также будут расположены по требованиям: на расстоянии полутора метров друг от друга.

Также на входе в клуб представители клуба должны будут измерять температуру, проверять наличие маски и перчаток, ношение которых, к слову говоря, никто не отменял. Численность посетителей также будет ограничена: 4 кв. м. на одного человека. По правилам безопасности также будут выдаваться шкафчики в раздевалках.

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