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Эстакаду длиной 1,5 километра построят в составе Юго-Восточной хорды

09.06.2020 23:59
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Эстакаду длиной 1,5 километра построят в составе Юго-Восточной хорды

В Москве будет построена эстакада в районе Волгоградского проспекта.

Фото: mos.ru

Москомархитектура уже согласовала проект сооружения, уточнил главный столичный архитектор Сергей Кузнецов.
По его словам, эстакада длиной 1,5 км будет построена от ул. Грайвороновской до ул. Шоссейной в районе Текстильщики. Количество полос будет варьироваться от трех до четырех на обоих направлениях, на разделительной полосе будут установлены фонари и ограждения.

Эстакаду построят в рамках строительства Юго-Восточной хорды. Новая магистраль позволит улучшить транспортную ситуацию в районе Текстильщики, пишет портал mos.ru.

ЮВХ пересечет самые загруженные дороги мегаполиса (Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе). По данным stroi.mos.ru, длина трассы на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД составит 36 километров, в том числе 6,5 км – реконструкция участков ул. Каспийская и Шоссейная. Трасса пройдет через десять столичных районов. Хорду планируется построить до конца 2025 года.

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