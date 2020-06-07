Онищенко призвал более решительно снимать карантинные меры в столице

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире радио НСН сообщил о том, что в столице необходимо решительнее снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавиуруса COVID-19.

По словам Онищенко, условия для этого есть, а сами горожане уже понимают всю серьезность ситуации. Он также отметил, что нерешительность в таких вопросах может быть губительной, в особенности для сферы культуры.

По его мнению, это касается не только столицы, но и всей страны.

В то же время чиновник считает, что важно мониторить эпидемиологическую обстановку, пишут vesti.ru.

Напомним, что с 1 июня жителям столицы разрешили прогулки по графику и занятия спортом на улице в утренние часы.

На портале mos.ru была опубликована карта с графиком прогулок для жителей мегаполиса. Были открыты все непродуктовые розничные магазины, заработали некоторые предприятия сферы услуг.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин не исключил того, что большая часть мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом COVID-19, будет отменена до первого июля.

В столице до 14 июня действует система пропусков и другие ограничительные меры, сохраняется масочный режим и общий режим самоизоляции. Пока остаются закрытыми музеи, театры и другие учреждения культуры.