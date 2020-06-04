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Коронавирус

Собянин допустил снятие большинства ограничений в столице до 1 июля

04.06.2020 23:59
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Собянин допустил снятие большинства ограничений в столице до 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24» сообщил о том, что большая часть мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом COVID-19, будет отменена до первого июля.

По словам градоначальника, в понедельник, 8 июня, уже можно будет говорить о поэтапном графике снятия ограничений.

Собянин также добавил, что такой график можно составить на июнь месяц до 1 июля, то есть поэтапно до начала июля можно будет снять максимум ограничений, которые существуют сейчас в городе, пишут «Известия».

  • Помимо этого, он заметил, что необходимо поэтапно возвращать к жизни туристическую и ресторанную отрасли.
  • Но, по мнению чиновника, пока рано говорить об открытии спортивных объектов и ЗАГСов.

Как сообщалось ранее, в конце марта в Москве и Подмосковье был введен домашний режим самоизоляции для всех горожан.

Также в мегаполисе были закрыты непродовольственные магазины, заведения сферы услуг и общепита.

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