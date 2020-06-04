Собянин допустил снятие большинства ограничений в столице до 1 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24» сообщил о том, что большая часть мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом COVID-19, будет отменена до первого июля.
По словам градоначальника, в понедельник, 8 июня, уже можно будет говорить о поэтапном графике снятия ограничений.
Собянин также добавил, что такой график можно составить на июнь месяц до 1 июля, то есть поэтапно до начала июля можно будет снять максимум ограничений, которые существуют сейчас в городе, пишут «Известия».
- Помимо этого, он заметил, что необходимо поэтапно возвращать к жизни туристическую и ресторанную отрасли.
- Но, по мнению чиновника, пока рано говорить об открытии спортивных объектов и ЗАГСов.
Как сообщалось ранее, в конце марта в Москве и Подмосковье был введен домашний режим самоизоляции для всех горожан.
Также в мегаполисе были закрыты непродовольственные магазины, заведения сферы услуг и общепита.
Написать комментарий