В Мосгордуме отреагировали на возможную отмену пропусков

Мосгордума не располагает сведениями о возможной отмене электронных пропусков.

В воскресенье председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Московской городской думы Кирилл Щитов в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что орган "не определяет правила введения, использования или отмены цифровых пропусков".

Ранее издание РБК со ссылкой на собственные источники, сообщило, что с 14 июня в российской столице могут отменить режим электронных пропусков.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сказал о том, что с понедельника в городе будут приняты радикальные решения по снятию ограничительных мер в связи с ежедневным снижением числа заболевших новым типом коронавируса.