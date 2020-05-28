Жителям Москвы разрешили гулять по графику

Глава города Сергей Собянин проинформировал, что на обычные прогулки пешком москвичи могут выходить в определенный период времени.

Пеший выход на улицу должен быть не больше трех раз за неделю, пояснил мэр российской столицы в своем личном блоге:

«На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день».

Также, как подчеркнул Собянин, при нахождении во всех магазинах, аптеках, то есть, в любых других помещениях, а также при нахождении в общественном транспорте надо пользоваться перчатками.

На данный момент в России подтвержден 370 680 случай заболевания коронавирусом, выздоровело 142 208, с летальным исходом – 3 968. Что касается Москвы, то здесь выявлено 171443 случая заболевания инфекцией, 67458 выздоровело, скончалось 2183 человек.