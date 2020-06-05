В России из-за пандемии выросли онлайн-продажи чипсов и конфет

О росте продаж в нашей стране рассказали в компании Nielsen, представив исследование на соответствующую тему. При этом, как выяснилось, в реальных магазинах показатели продаж шоколада и чипсов оказались существенно меньше, чем на онлайн-площадках.

Онлайн vs офлайн

В ходе ритейл-аудита, с итогами которого ознакомились РИА Новости, эксперты Nielsen определили самые быстрорастущие категории товаров в онлайн, после чего сравнили их с показателями офлайна. В итоге получились такие показатели: онлайн-продажи развесного шоколада увеличились на 561%, а рост офлайн-продаж продемонстрировал только 3%.

Что касается чипсов, то здесь получился такой показатель: рост онлайна на 346% и офлайна 15%. Существенная разница получилась и по показателям шоколадных плиток (250% против 2%), а также шоколадной пасты (213% и 29%).

Примечательно, что изменились показатели и по специям (продажи в онлайн-формате выросли на 215%, а вот в реальных магазинах всего на 17%), соусам (199% и 5%), а также сметаны (193% и 22%) и сливочного масла и маргарина (189% и 17%).

Покупать дороже

Авторы исследования отмечают, что бум интернет-торговли во многом произошел из-за коронавирусной пандемии. Особенность в том, что онлайн-магазины во многих случаях представляют премиум-бренды. То есть, средняя стоимость товаров выше, чем в реальных магазинах. Однако даже данный фактор не притормозил растущий спрос в онлайн-формате.

«Среди наиболее быстрорастущих категорий товаров средние цены на развесные шоколадные конфеты в интернете оказались в 1,5 раза больше, чем в офлайне, что не помешало росту категории на 560%», - отмечают аналитики.

Также, как показало исследование, стоимость чипсов в онлайне оказалась в 1,3 раза больше, чем в реальном магазине, шоколадных плиток – в 1,7 раза. Эксперты подчеркивают: из-за больших темпов роста объем онлайн-продаж некоторых FMCG-категорий был зафиксирован на принципиально новом уровне.

Справка «Капитала страны»

Nielsen – глобальная компания-измеритель, которая собирает и предоставляет аналитические данные с целью более полного изучения потребителей и рынков. Больше 90 лет эксперты проводят маркетинговые исследования, собирая данные и аналитику, в основе которых лежат научные подходы и инновационные направления. Офисы компании расположены более чем в ста странах мира.

Отчеты эксперты компании формируют по двум бизнес-направлениям: «что потребители смотрят» (медиаизмерения и аналитика) и «что потребители покупают» (определение объемов розничных продаж и аналитика).