Мишустин рассказал, как будет восстанавливаться экономика

Российский премьер представил главе государства план, в котором речь идет о восстановлении экономики России после коронавирусной пандемии. В документе, рассчитанном на два года, содержится 500 пунктов.

Пять триллионов на план

На исполнение плана, рассчитанного на два года, планируется выделить пять триллионов рублей. Документ состоит из трех этапов. Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ, до конца третьего квартала текущего года ситуация должна стабилизироваться. При этом, нельзя допустить ситуации, при которой доходы населения будут продолжать падать. В частности, планируется, что к концу второго квартала 2021 года планируется снизить уровень безработицу до уровня не более пяти процентов.