Польша завела уголовное дело против "Газпрома" из-за СП-2

"Газпром" может получить штраф в размере €50 миллионов.

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) завел уголовное дело в отношении энергетической компании "Газпром" за отказ сотрудничества с властями Польши по антимонопольному делу против российского газопровода "Северный поток - 2". За непредоставление документов по финансированию строительства трубопровода со стороны других компаний, которые заключили договора с дочкой газового гиганта РФ, "Газпром" может получить штраф в размере €50 миллионов, пишет ТАСС.

Власти Польши ведут расследование против инвесторов "Северного потока - 2" с мая 2018 года. UOKiK обвинил российскую компанию в нарушении польского антимонопольного законодательства из-за финансирования проекта.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик "Академик Черский", способный завершить строительство газопровода, сменил владельца: "Газпром" передал его в собственность Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).