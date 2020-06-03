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Польша требует 50 млн евро от «Газпрома» за «Северный поток-2»
3 Июня 2020 503 0 Политика
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В Польше открыли уголовное дело против «Газпрома» за отказ сотрудничать с польскими властями в рамках антимонопольного расследования. Дело завело Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK). Оно намерено добиваться от российской монополии 50 млн евро. С французского партнера «Газпрома» ведомство уже получило 40,3 млн евро.
«Не может быть выше закона»
- Польское Управление по конкуренции потребовало у «Газпрома» документы по «Северному потоку-2» в феврале. В частности, Управление интересовали контракты, которые были заключены между «дочкой» «Газпрома» Nord Stream-2 AG и другими компаниями, участвующими в консорциуме по строительству газопровода. Среди прочего Управлению нужны были договоры на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение природного газа. В «Газпроме» проигнорировали просьбу Польского Управления.
- Теперь его представители заявляют: «Российский газовый гигант не может стоять выше закона», поэтому против него было возбуждено уголовное дело за непредоставление информации в ходе разбирательства. Глава Управления Томаш Хростный пригрозил «Газпрому» штрафом в 50 млн евро.
- Польша ведет расследование в отношении инвесторов «Северного потока-2» с мая 2018 года. По мнению польской стороны, создание консорциума и финансирование строительства газопровода нарушает решение Управления, которое запретило подобную деятельность. «Газпром» направил возражения по поводу такой позиции.
- Польша уже добивалась штрафов от участников проекта «Северный поток-2». В ноябре 2019 года Управление взыскало 40,3 млн евро с французской компании Engie «за упорный и необоснованный отказ».
- В консорциуме по строительству газопровода участвуют пять крупнейших компания Австрии, Германии, Нидерландов и Франции, а именно OMV, Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie. Они предоставили 4,75 млрд евро кредита на прокладку «Северного потока-2» стоимостью 9,5 млрд евро. Достраивать газопровод будет российское судно «Академик Черский», который прибыл на место укладки труб, но сменил собственника.
- Польша уже добилась выхода всех крупных европейских компаний из консорциума с «Газпромом». Единственным собственником зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG сейчас выступает российская компания.
- Польский регулятор настаивает, что соглашение компаний с «Газпромом» нарушило антимонопольное законодательство и могло привести к ограничению конкуренции. Чтобы доказать это, Управлению понадобились документы о сделках в рамках консорциума.
- Глава регулятора Хрустный отметил, что отсутствие сотрудничества компаний с польскими органами не замедлят расследование. «У нас уже есть соответствующая доказательная база», – сказал Хрустный. Польша приближается к концу расследования.
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