Польша требует 50 млн евро от «Газпрома» за «Северный поток-2» 503 0 Политика img_copyright

В Польше открыли уголовное дело против «Газпрома» за отказ сотрудничать с польскими властями в рамках антимонопольного расследования. Дело завело Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK). Оно намерено добиваться от российской монополии 50 млн евро. С французского партнера «Газпрома» ведомство уже получило 40,3 млн евро.