«Газпром» остановил транзит газа через территорию Польши

Речь идет о прокачке газа через участок газопровода «Ямал — Европа», контракт по которому закончился 16 мая.

По информации оператора Gascade, который принимает энергоноситель в Германии, объем прокачки на обозначенном отрезке резко была сокращен с девяти миллионов киловатт-часов в воскресенье до 461,5 тысячи киловатт-часов в понедельник. К восьми утра подача и вовсе была остановлена.

Как заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, российская компания решила приостановить газовый транзит, чтобы сбалансировать экспорт по причине переизбытка предложения.

Ранее сообщалось о том, что контракт по прокачке газа через данный отрезок закончился 16 мая.