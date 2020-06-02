"Академик Черский" поменял владельца

Теперь судно, способное достроить "Северный поток - 2", принадлежит СТИФ.

Трубоукладчик "Академик Черский", который может завершить строительство энергетического проекта "Северный поток – 2", поменял владельца. Уточняется, что компания "Газпром" передала его в собственность Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). Подобный шаг направлен на снижение угроз санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на Российский международный реестр судов.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщала о том, что Вашингтон готов ввести новые ограничительные меры в отношении российского газопровода "Северный поток - 2".