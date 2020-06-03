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Коронавирус

Россия может лишиться IT-специалистов

03.06.2020 11:53
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Россия может лишиться IT-специалистов

Эксперты предупреждают об оттоке специалистов из IT-сферы.

Председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров предупредили правительство о проблеме оттока специалистов из IT-сферы. Эксперты написали письмо на имя премьера России Михаила Мишустина, предупреждая, что из-за проблем в отрасли компании вынуждены сокращать персонал, что грозит оттоком квалифицированных специалистов. В перспективе это приведет к отставанию России в таких сферах, как искусственный интеллект, информационная безопасность, автоматизация промышленности, медицина, оборона и многие другие.

Специалисты предлагают правительству оказать поддержку отрасли, признав ее пострадавшей от коронавируса, провести рассрочку выплат страховых взносов на фонд оплаты труда и НДФЛ для компаний, производящих IT-продукцию, за 2020 год и на 2021–2024 годы, а также обеспечить спрос со стороны государства на продукцию российских IT-компаний.

2 марта премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину план восстановления экономики и доходов населения. Одним из инструментов возврата экономики к докризисным показателям, Мишустин называет цифровые технологии. Президент одобрил представленный план и поручил ввести его в действие с июля.

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