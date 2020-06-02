Карантин до лета 2021 года власти включили в план спасения экономики за 5 трлн рублей 761 1 Экономика img_copyright

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину план восстановления экономики и доходов населения. По его оценке, меры обойдутся российскому бюджету в 5 трлн руб., а реализация растянется до июля 2021 года. От карантинных мер россияне будут освобождены только к июлю 2021 года.