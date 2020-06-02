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Карантин до лета 2021 года власти включили в план спасения экономики за 5 трлн рублей

2 Июня 2020 761 1 Экономика
Карантин до лета 2021 года власти включили в план спасения экономики за 5 трлн рублей
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Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину план восстановления экономики и доходов населения. По его оценке, меры обойдутся российскому бюджету в 5 трлн руб., а реализация растянется до июля 2021 года. От карантинных мер россияне будут освобождены только к июлю 2021 года.

Карантин до июля 2021 года

  • Мишустин отметил, что общенациональный план содержит «около 500 конкретных мероприятий». За два года его стоимость составит около 5 трлн руб. Цель всех этих действий – преодолеть спад экономики и выйти на устойчивый рост.
  • Решить задачу премьер предлагает усилением инвестиционной активности, использованием цифровых технологий, повышением уровня образования и быстрым строительством качественного жилья. В связи с новыми целями Мишустин отметил необходимость корректировки национальных проектов, на которую правительство потратит еще 1,5 месяца.
  • Выслушав главу правительства по видеосвязи, Путин распорядился начать реализацию плана с начала июля. Сам план готовился в течение всего мая под руководством исполнявшего обязанности Мишустина Андрея Белоусова.
  • План состоит из трех этапов. Как предполагает правительство, до июля 2021 года в России будут эпидемиологические ограничения, а иначе говоря – карантин. Поэтому на первом этапе, который продлится до конца сентября 2020 года, требуется стабилизация текущей ситуации. При этом будет сохраняться «продолжение ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса».
  • На втором этапе, который охватит период с октября 2020-го по июнь 2021 года, планируется восстановление экономики до уровня 2019 года. Вместе с тем 20% субъектов России еще не снимут все ограничения Роспотребнадзора. Нельзя будет гулять в парках, не будут работать заведения общепита, парикмахерские и спортивные залы.
  • На третьем этапе, с июля по декабрь 2021 года, правительство будет обеспечивать «устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост». В частности Мишустин пообещал темпы роста ВВП не ниже мировых (2,5% ВВП в 2021 году), снижение безработицы до уровня 2019 года (не более 5%), рост реальных доходов населения более чем на 3%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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18:30 0 0
гость:

охренеть вообще,у них есть голова???

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