Мишустин поручил проверить указы по коронавирусу

Под проверку попадут и указы принятые мэром столицы Сергеем Собяниным.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проверить те правовые акты, которые были приняты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и указы мэра Москвы Сергея Собянина. Ведомства должны будут проверить не нарушают ли данные документы права и свободы россиян. Срок исполнения поручения - 8 июня, пишет РБК.

Напоминаем, что в Москве введен строгий режим ограничений. Все москвичи обязаны носить маски и перчатки при выходе на улицу, оформлять цифровые пропуска для совершения поездом, в том числе и в магазины, а те, кто старше 65 лет, должны соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.