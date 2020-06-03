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Коронавирус

Мишустин поручил проверить указы по коронавирусу

03.06.2020 09:55
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Мишустин поручил проверить указы по коронавирусу

Под проверку попадут и указы принятые мэром столицы Сергеем Собяниным.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проверить те правовые акты, которые были приняты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и указы мэра Москвы Сергея Собянина. Ведомства должны будут проверить не нарушают ли данные документы права и свободы россиян. Срок исполнения поручения - 8 июня, пишет РБК.

Напоминаем, что в Москве введен строгий режим ограничений. Все москвичи обязаны носить маски и перчатки при выходе на улицу, оформлять цифровые пропуска для совершения поездом, в том числе и в магазины, а те, кто старше 65 лет, должны соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.

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