Роспотребнадзор: штрафы за отказ от вакцинации коснутся не всех россиян

Штрафы коснутся только тех граждан РФ, которые обязаны проводить вакцинацию в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле.

Пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что штрафы за отказ от прививок коснутся не всех российских граждан. В ведомстве подчеркнули, что административная ответственность относится только к тем жителям страны, которые входят в профессиональные группы риска и обязаны проводить вакцинацию в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Российской Федерации собирается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предполагают введение штрафов за отказ от медицинских осмотров и вакцинации.