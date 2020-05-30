В России появятся штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Речь идет об отказе от мероприятий, которые граждане из группы риска обязаны проходить в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле.

Минюст планирует внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) о введении штрафных санкций за отказ от обязательной вакцинации и медицинских осмотров. Речь в новом документе идет о гражданах, входящих в группы риска, которые отказываются от предписанных законом медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения. Штраф будет предусмотрен в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.

Комментируя инициативу замминистра юстиции Денис Новак отметил, что административная ответственность будет наступать в том случае, если гражданин отказывается от мероприятий, предусмотренных законом о санитарно-эпидемиологическом контроле. А вот тех, кто по каким-либо причинам отказывается от проведения плановой вакцинации данные нововведения не коснутся, пишет Интерфакс.