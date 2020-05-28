Собянин объяснил требование об обязательном ношении масок

Москвичи обязаны носить маску и перчатки при любом выходе на улицу.

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил решение властей о введении обязательного ношения масок. По его словам, после того, как людям будет разрешено выходить на прогулки, появится серьезный риск передачи коронавируса от человека к человеку. Столичный градоначальник даже привел пример одного из таких возможных случаев.

«Представьте себе: во дворе встретились несколько мамаш с детьми, вот они встанут в кружок и начнут обмениваться новостями».

При этом мэр отметил, что указанные в примере, естественно, не будут соблюдать положенную дистанцию в 2 метра, подчеркнув, что такое поведение не приведет ни к чему хорошему, пишет РБК.

Напоминаем, что начиная с 12 мая москвичи и гости столицы обязаны были носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте, а за отсутствие одного из средств защиты был предусмотрен штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Теперь режим ужесточен и маски и перчатки необходимо носить при любом выходе из дома.