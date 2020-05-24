Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
24 МАЙ, 17:37 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

24 МАЙ, 17:37 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

Посольство РФ в США отреагировало на публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

24.05.2020 13:43
Комментарии: 1
Посольство РФ в США отреагировало на публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

Согласно оценке ВЦИОМ в апреле президенту РФ доверяли 67-68% россиян.

Посольство РФ в Соединенных Штатах Америки на своей странице в Facebook призвало агентство Bloomberg извиниться за публикацию, в которой были представлены ложные данные о рейтинге президента России Владимира Путина.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на ВЦИОМ, опубликовало график, в котором показано, что в апреле рейтинг российского главы опустился до 27%. Отмечается, что агентство связало это с усилением кризиса в России на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.

Диппредставительство обратило внимание на то, что согласно оценке ВЦИОМ в апреле Владимиру Путину доверяли 67-68% опрошенных россиян. Также посольство России в США призвало агентство "разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию", пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Президент сообщил о приходе второй волны COVID-19
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
17:13 0 0
Oleg-sg:

Хоть Блумберг скажет правду. Достали уже

Статьи

Катар ударит по «Газпрому». На рынке газа намечается война

Катар ударит по «Газпрому». На рынке газа намечается война
Экономика 9

Защита от COVID-19 или вред для здоровья. Социальная изоляция увеличивает преждевременную смертность

Защита от COVID-19 или вред для здоровья. Социальная изоляция увеличивает преждевременную смертность
Наука и технологии

Путин призвал готовиться ко второй волне коронавируса

Путин призвал готовиться ко второй волне коронавируса
Политика 1

Рубль девальвируют до 76 за доллар к концу года. Власти поддержат бюджет

Рубль девальвируют до 76 за доллар к концу года. Власти поддержат бюджет
Экономика

Ты хочешь быть прав или счастлив?

Ты хочешь быть прав или счастлив?
Бизнес и психология

Россияне отказываются от мяса в пользу фастфуда. Как такая экономия отразится на здоровье

Россияне отказываются от мяса в пользу фастфуда. Как такая экономия отразится на здоровье
Общество

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?

ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?

В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей

В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей

В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов

В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов

В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок

В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок

Новости дня

17:22 США: Калининград представляет угрозу для Европы США: Калининград представляет угрозу для Европы
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:17 За сутки в России коронавирусом заразились 8599 человек За сутки в России коронавирусом заразились 8599 человек
23 МАЙ, 21:20 Россия прокомментировала отказ Украины от участия в конференции ООН по Крыму Россия прокомментировала отказ Украины от участия в конференции ООН по Крыму
23 МАЙ, 17:45 Президент подписал закон о дистанционном голосовании Президент подписал закон о дистанционном голосовании
23 МАЙ, 17:29 Ученые обнаружили потенциальный ген "тонкости", который мешает набирать вес Ученые обнаружили потенциальный ген "тонкости", который мешает набирать вес
23 МАЙ, 15:49 Правительство выделило средства на выплаты семьям с детьми Правительство выделило средства на выплаты семьям с детьми
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
23 МАЙ, 14:34 В РФ могут снизить пенсионный возраст В РФ могут снизить пенсионный возраст

Узнай, страна!

22 МАЙ, 15:17 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
22 МАЙ, 12:41 В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей
22 МАЙ, 12:22 В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов
22 МАЙ, 11:57 В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок
21 МАЙ, 17:06 В Нижнем Новгороде заложили первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота В Нижнем Новгороде заложили первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота
21 МАЙ, 16:33 В Краснодарском крае на предприятии по выпуску антисептиков увеличили объемы производства в 20 раз В Краснодарском крае на предприятии по выпуску антисептиков увеличили объемы производства в 20 раз
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
21 МАЙ, 15:50 На Ямале начали освоение уникальных древнейших залежей нефти и газа на трех крупных месторождениях На Ямале начали освоение уникальных древнейших залежей нефти и газа на трех крупных месторождениях
21 МАЙ, 12:31 В ТПП РФ рассмотрели проект Закона об изменениях "Техрегламента о требованиях пожарной безопасности" В ТПП РФ рассмотрели проект Закона об изменениях "Техрегламента о требованиях пожарной безопасности"
20 МАЙ, 14:46 В Мордовии запущена первая базовая станция в рамках создания в РФ сети промышленного Интернета вещей В Мордовии запущена первая базовая станция в рамках создания в РФ сети промышленного Интернета вещей
20 МАЙ, 14:19 В Новгородской области открыли крупнейший в регионе пеллетный завод за 1,4 млрд рублей В Новгородской области открыли крупнейший в регионе пеллетный завод за 1,4 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter