Посольство РФ в США отреагировало на публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

Согласно оценке ВЦИОМ в апреле президенту РФ доверяли 67-68% россиян.

Посольство РФ в Соединенных Штатах Америки на своей странице в Facebook призвало агентство Bloomberg извиниться за публикацию, в которой были представлены ложные данные о рейтинге президента России Владимира Путина.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на ВЦИОМ, опубликовало график, в котором показано, что в апреле рейтинг российского главы опустился до 27%. Отмечается, что агентство связало это с усилением кризиса в России на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.

Диппредставительство обратило внимание на то, что согласно оценке ВЦИОМ в апреле Владимиру Путину доверяли 67-68% опрошенных россиян. Также посольство России в США призвало агентство "разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию", пишет РИА Новости.