Президент подписал закон о дистанционном голосовании

Россияне смогут голосовать по почте, в электронном виде или через портал "Госуслуги".

Глава России Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании. Так, согласно новому документу, во время проведения выборов и референдумов граждане России смогут голосовать по почте или в электронном виде. Также сбор голосов во время проведения выборов будет возможен и через портал "Госуслуги". Форму, в которой будет возможно провести голосование, будет определять Центральная избирательная комиссия, рассматривая индивидуально каждое голосование. По словам авторов закона, необходимость в нем возникла из-за эпидемии коронавируса, пишет РБК.