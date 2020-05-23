Правительство выделило средства на выплаты семьям с детьми

Кабмин выделил примерно 222 млрд рублей на выплаты семьям с детьми.

Глава кабмина Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на осуществление дополнительных выплат семьям с детьми. В частности, из резервного фонда примерно 197 млрд рублей будет направлено на единовременные пособия в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет. Кроме того еще около 24,9 млрд рублей будет выделено на осуществление ежемесячных выплат в размере 5000 рублей за апрель, май, июнь семьям с первым ребенком в возрасте до 3 лет, пишет "Российская газета".