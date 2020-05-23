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Коронавирус

В РФ могут снизить пенсионный возраст

23.05.2020 14:34
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В РФ могут снизить пенсионный возраст

На досрочный выход на пенсию окажут влияние уровень безработицы и состояние бюджета России.

В Российской Федерации могут снизить пенсионный возраст в случае, если эпидемия новой коронавирусной инфекции приведет к увеличению безработицы, считает доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Она пояснила, что в таких условиях некоторым россиянам предложат досрочно выйти на пенсию, поскольку они, в отличие от молодых людей, будут защищены государственным пособием. Мирзабалаева добавила, что в зависимости от количества безработных на снижение пенсионного возраста смогут рассчитывать до 2 млн человек. Кроме того эксперт отметила, что на досрочный выход на пенсию окажет влияние и состояние бюджета России. По ее мнению, соответствующее решение власти страны примут, скорее всего, не в 2020 году, пишет "Прайм".

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