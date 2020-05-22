ТПП РФ предлагает привлечь компании МСП к реализации проекта «Доступный интернет»

Кроме этого, палата считает, что стоит предоставить возможность другим операторам связи заняться подготовкой предложений по реализации CDN сети.

О предложении ТПП РФ сообщается в письме на имя замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова. Автором послания, как информирует ТАСС, выступил вице-президент палаты Максим Фатеев.

Напомним также, что ранее российский лидер Владимир Путин выступил с инициативой подготовить проект «Доступный интернет», суть которого состоит в следующем: обеспечение россиян бесплатным доступом в сеть к социально значимым российским ресурсам.

Согласно поручению, Минкомсвязи в команде с остальными профильными ведомствами должны подготовить нормативную базу соответствующего содержания. В частности, должен быть создан перечень ресурсов, в отношении которых будет отключена тарификация.