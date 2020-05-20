В России более десяти регионов могут частично снять ограничения из-за COVID-19

Семнадцать регионов смогут перейти на первый и следующие этапы снятия ограничений, которые ранее были введены из-за коронавирусной инфекции – с таким заявлением во время «правительственного часа» в Совфеде выступила зампред правительства Татьяна Голикова.

«Сегодня по самому ключевому показателю – коэффициенту распространения – могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны, но это данные на сегодняшний день», – цитирует РИА Новости Голикову.

Зампред также проинформировала о том, что правительство ведет подготовку к национальному плану на период 2020-2021 года, который будет направлен на выход из кризиса из-за коронавируса. В него будут включены некоторый национальные проекты, исполнению которых не препятствует эпидемиологическая обстановка.

Во время заседания Голикова также рассказала, что на поддержку россиян и рынка труда в стране из федерального бюджета было выделено 474 миллиарда рублей.

«… А, если сюда добавить еще выплаты, которые были приняты по посланию президента от трех до семи (лет – ред.), то это получится почти 600 миллиардов рублей», - добавила Голикова.

Отметив, что 110,4 миллиарда направлены на поддержку россиян и рынка труда.