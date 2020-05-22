Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы подписал указ о смягчении ограничений, которые ранее были введены из-за коронавирусной пандемии.

Анонсируя смягчение режима, Сергей Собянин отметил, что выздоравливающих людей больше, чем поступающих. В своем блоге он написал:

«Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное «открытие» экономики и возобновление работы городских организаций»,

В частности, с 25 мая будет возобновлена работа МФЦ, однако пока что не в полном объеме. В Москве будет запущено 88 таких центров в самых плотных районах города. Приходить в них можно только по предварительной записи. Посещение – только в масках и перчатках.

Кроме этого, будет запущена аренда машин на определенных условиях. Передвигаться по городу будет разрешено только с московскими пропусками.