Владимир Путин поручил списать налоги для малого бизнеса и НКО

Глава страны распорядился, чтобы правительство к первому июня 2020 года было обеспечено списание за второй квартал налогов, авансовых налоговых платежей.

Исключение составляет налог на добавленную стоимость. Не оставил без внимания Путин и самозанятых россиян.

Согласно распоряжению Владимира Путина, списанию также подлежат страховые взносы в государственные внебюджетные фонды для некоторых категорий предприятий, информирует ТАСС со ссылкой на кремлевскую пресс-службу. Уточняется, что данный пункт был занесен в список поручений после профильного совещания о коронавирусной обстановке в России.

Речь, в том числе, идет также о списании таких платежей для ИП, а также субъектов МСП, чья деятельность связана с отраслями, которые наиболее пострадали от коронавирусной пандемии. Освобождены от таких платежей также могут быть социально ориентированные некоммерческие организации. В частности, имеются в виду и списание платежей и взносов, где срок уплаты нужно продлить согласно поручениям, которые были даны ранее.

Кроме этого, как заявил российский лидер, до первого июня правительству нужно будет предоставить ИП право на сокращение суммы страховых взносов за текущий год на величину одного МРОТ. Что касается самозанятых, то для них планируется выделить сумму, размер которой также будет составлять один МРОТ на уплату в 2020 году налога на профдоход. Также кабмину надо будет вернуть самозанятым налог на доход, который был уплачен ими еще в прошлом году.