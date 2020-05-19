В Совфеде поддержали закон о господдержке предприятий

Комитет СФ по бюджету направил палате рекомендации в плане одобрения поправок для оказания массовой господдержки компаниям в условиях пандемии. Документ соответствующего содержания планируется рассмотреть в среду.

Российское правительство получает полномочия, связанные с принятием решений в плане предоставлении в текущем году госгарантий, которые не предусматриваются федеральным бюджетом на 2020 – 2022 года. А также на условиях, которые отличаются от государственных гарантий, установленных программами. Поправки соответствующего содержания вносятся и в Бюджетный кодекс.

Как поясняет РИА Новости, благодаря порядку, о котором идет речь, в этом году можно будет оказывать гарантийную поддержку на любых условиях, которые не вступают в противоречие с БК РФ.

Кроме этого, как отмечается, Бюджетный кодекс будет дополнен новой статьей, в которой будет предусмотрена возможность предоставления госгарантии РФ в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких российских юридических лиц.