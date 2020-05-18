Представители МСП рассказали о самых пострадавших отраслях

Практически все предприниматели считают, что ситуация будет только ухудшаться, и в дальнейшем можно будет рассчитывать только на свои силы.

Самые пострадавшие

Порядка 75% представителей российского малого и среднего бизнеса (МСП) придерживаются мнения о том, что в ближайшее время ситуация в российской экономике станет только хуже. Соответствующие выводы были сделаны после опроса, проведенного разработчиком ПО для управления бизнесом «Мегаплан». Итоги исследования оказались в распоряжении РБК.

Больше всего, как выяснилось, в результате кризиса, вызванного коронавирусной пандемией, пострадала ресторанная отрасль – об этом заявило 82,9% участников опроса. О проблемах в сфере моды и красоты заявили 61,6% респондентов, в производственной сфере — 48,5%.

А вот легче всего кризис переживают представители ИТ-индустрии (так считают 81,5%), телекоммуникационной отрасли (54,2%) и медицины (37,1%).

Своими силами

Вместе с этим, как отмечают предприниматели, в сложившейся ситуации можно рассчитывать только на себя. Порядка 83% опрошенных вообще не рассчитывают на какую-либо помощь со стороны властей.

При этом, возможными путем спасения, в частности, называется переход в онлайн и автоматизация процессов (34%), а перевод части сотрудников на «пожизненную» удаленку, а также частичный отказ от офисов (21,3%). А вот точку зрения о госпомощи бизнесу заявили только 5,2% участников исследования.

Кризис делает бизнес только сильней – с данным мнением не согласились 53% респондентов. Еще 52,3% считают, что кризис не всегда несет позитивные перемены. При этом 26% представителей МСП придерживаются следующего мнения: текущую ситуацию пока нельзя назвать кризисной, при этом они считают, что в ближайшее время она станет хуже.