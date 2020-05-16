Ученые изобрели покрытие, способное отталкивать вирусы

Ученые из Университета Питтсбурга и Школы Свансон разработали специальное покрытие, которое может отталкивать жидкости, такие как кровь или слюна, и предотвращать прилипание вирусов.

Команда надеется, что их работа может привести к созданию усовершенствованных средств индивидуальной защиты (СИЗ), таких как маски или халаты, для обеспечения безопасности как врачей, так и пациентов.

«В последнее время особое внимание уделяется кровоотталкивающим поверхностям, и мы были заинтересованы в достижении этого с помощью механической прочности», - сказал Энтони Галанте, доктор философии, студент в области промышленной инженерии в Университете Питтсбурга и ведущий автор работы. «Мы хотим раздвинуть границы возможного с этими типами поверхностей, и, особенно учитывая нынешнюю пандемию, мы знали, что важно провести тестирование на вирусы».

Нынешняя экипировка врачей не самая лучшая. Текстиль, используемый в халатах и других подобных материалах, в конечном итоге впитывает вирусы и бактерии и распространяет их, когда медицинский персонал приступает к своей работе.

Покрытие, созданное в лаборатории Университета Питтсбурга, должно обеспечивать лучшую вирусную изоляцию, чем имеющиеся в настоящее время ткани, и в то же время позволять использовать СИЗ дольше, поскольку они не впитывают патогенные микроорганизмы - что также поможет при их дефиците.

Разработанное учеными покрытие устойчиво к ультразвуковой мойке, чистке и соскабливанию, поэтому оно не теряет эффективности при ношении или чистке. Другие подобные покрытия, доступные сегодня, не являются такими же стойкими, что ограничивает срок их службы.

«Долговечность очень важна, потому что существуют другие виды обработки поверхности, но они ограничены одноразовыми тканями. Вы можете использовать халат или маску только один раз, прежде чем утилизировать его», - сказал Пол Леу, соавтор и доцент кафедры промышленной инженерии, который возглавляет лабораторию. «Учитывая нехватку средств индивидуальной защиты, существует потребность в покрытиях, которые можно наносить на медицинский текстиль многоразового использования, который можно надлежащим образом стирать и дезинфицировать».

Команда протестировала их покрытие в течение десятков циклов ультразвуковой стирки, тысяч вращений с помощью чистящей салфетки и соскобов бритвенным лезвием, и сообщила, что материал оставался таким же эффективным после каждого теста.

Затем они изучили, насколько эффективно он может отталкивать аденовирусы человека 4 и 7, которые вызывают острые респираторные заболевания и конъюнктивит. Покрытие успешно предотвращало их прилипание к текстилю.

«Аденовирус может быть случайно обнаружен в больничных залах ожидания и на загрязненных поверхностях в целом. Он быстро распространяется в школах и домах и оказывает огромное влияние на качество жизни - не давая детям ходить в школу, а родителям - на работу», - сказал Роберт Шанкс, директор по фундаментальным исследованиям в лаборатории микробиологии Чарльза Т. Кэмпбелла, который сотрудничал с исследователями. «Такое покрытие на мебели для залов ожидания, например, могло бы стать важным шагом на пути к решению этой проблемы».

Несмотря на то, что результаты пока обнадеживают, команда еще не проверила их покрытие против коронавируса, но они говорят, что это следующий шаг в их исследовании.

Покрытие наносят методом литья под давлением, методом, который насыщает материал раствором из шприца и применяет термическую обработку для повышения стабильности. Команда также работает над тем, чтобы адаптировать его для использования путем распыления или погружения, чтобы позволить его использовать для массового производства более крупных предметов, таких как предметы одежды, пишет ZMEScience.