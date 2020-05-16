Избыток моющих и дезинфицирующих средств увеличивает риск заражения вирусами

Некоторые медицинские эксперты начали предупреждать, что чрезмерное использование дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе для защиты от коронавируса может привести к риску заражения через кожные заболевания.

Мытье рук слишком много раз может оказать неблагоприятное воздействие, истирая кожу, которая обычно действует как барьер для предотвращения попадания влаги и вредных веществ. Поэтому передозировка дезинфицирующих средств, чтобы избежать вызывающего пневмонию вируса, может удалить доброкачественные бактерии на коже, которые обычно защищают от таких патогенов, как норовирус.

«Конечно, необходимо мыть руки и использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе, чтобы уменьшить передачу нового вируса, но переусердствовать с чем-либо нехорошо», - сказала пресс-секретарь производителя химикатов и косметики Kao Corp.

Хотя алкоголь часто используется для защиты рук от бактерий и вирусов, он также лишает кожу масла и воды и может привести к получению грубых рук при чрезмерном использовании.

Чрезмерное воздействие химических веществ также может вызвать раздражение кожи. Когда барьерная функция кожи нарушается, она становится еще более уязвимой и шероховатой.

«Сухая и поврежденная кожа может стать рассадником болезнетворных бактерий, а также увеличить риск попадания вирусов в организм через порезы на коже», - сказала представитель Kao. «Для предотвращения инфекции гораздо важнее мыть руки умеренным количеством мыла более 30 секунд».

Кроме того, она призвала людей вытирать руки чистыми полотенцами или бумажными полотенцами после мытья, потому что влажные руки могут привести к кожным заболеваниям и облегчить закрепление патогенных микроорганизмов. Она добавила, что нанесение лосьона или увлажняющего крема крайне важно, чтобы руки не растрескивались и усиливали барьерную функцию, пишет JapanTimes.