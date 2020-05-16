Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
16 МАЙ, 15:21 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

16 МАЙ, 15:21 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

Избыток моющих и дезинфицирующих средств увеличивает риск заражения вирусами

16.05.2020 13:30
Комментарии
Избыток моющих и дезинфицирующих средств увеличивает риск заражения вирусами

Некоторые медицинские эксперты начали предупреждать, что чрезмерное использование дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе для защиты от коронавируса может привести к риску заражения через кожные заболевания.

Мытье рук слишком много раз может оказать неблагоприятное воздействие, истирая кожу, которая обычно действует как барьер для предотвращения попадания влаги и вредных веществ. Поэтому передозировка дезинфицирующих средств, чтобы избежать вызывающего пневмонию вируса, может удалить доброкачественные бактерии на коже, которые обычно защищают от таких патогенов, как норовирус.

«Конечно, необходимо мыть руки и использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе, чтобы уменьшить передачу нового вируса, но переусердствовать с чем-либо нехорошо», - сказала пресс-секретарь производителя химикатов и косметики Kao Corp.

Хотя алкоголь часто используется для защиты рук от бактерий и вирусов, он также лишает кожу масла и воды и может привести к получению грубых рук при чрезмерном использовании.

Чрезмерное воздействие химических веществ также может вызвать раздражение кожи. Когда барьерная функция кожи нарушается, она становится еще более уязвимой и шероховатой.

«Сухая и поврежденная кожа может стать рассадником болезнетворных бактерий, а также увеличить риск попадания вирусов в организм через порезы на коже», - сказала представитель Kao. «Для предотвращения инфекции гораздо важнее мыть руки умеренным количеством мыла более 30 секунд».

Кроме того, она призвала людей вытирать руки чистыми полотенцами или бумажными полотенцами после мытья, потому что влажные руки могут привести к кожным заболеваниям и облегчить закрепление патогенных микроорганизмов. Она добавила, что нанесение лосьона или увлажняющего крема крайне важно, чтобы руки не растрескивались и усиливали барьерную функцию, пишет JapanTimes.

Комментировать (без регистрации)
В России предлагают ввести пособие на маски и перчатки
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Бюджет России потерял половину доходов в апреле. Подвели нефть и налоги

Бюджет России потерял половину доходов в апреле. Подвели нефть и налоги
Экономика

Белоруссия начала закупать нефть в США. Первая в истории партия – в июне

Белоруссия начала закупать нефть в США. Первая в истории партия – в июне
Экономика 3

«Роснефть» стала убыточной. Крупнейшая нефтяная компания недосчиталась 156 млрд рублей

«Роснефть» стала убыточной. Крупнейшая нефтяная компания недосчиталась 156 млрд рублей
Экономика 1

Германия кинула «Северный поток-2». Стране не нужны его мощности

Германия кинула «Северный поток-2». Стране не нужны его мощности
Экономика 1

Потеряли 1,5 млрд долларов на вложениях в Китай. ЦБ подсчитал убытки

Потеряли 1,5 млрд долларов на вложениях в Китай. ЦБ подсчитал убытки
Экономика

Таинственные иностранцы скупают российский госдолг

Таинственные иностранцы скупают российский госдолг
Экономика 1

Узнай, страна

Программа пост-коронавирусной реконструкции. Нет пути назад

Программа пост-коронавирусной реконструкции. Нет пути назад

ТОП-10 достижений недели: как в России запускали мосты в Китай и «зеленые» танкеры, одолевая COVID?

ТОП-10 достижений недели: как в России запускали мосты в Китай и «зеленые» танкеры, одолевая COVID?

На Камчатке в сложнейших условиях построили и открыли многофункциональный медцентр для лечения COVID

На Камчатке в сложнейших условиях построили и открыли многофункциональный медцентр для лечения COVID

В Липецкой области на НЛМК оборудован уникальный комплекс непрерывного литья стали за 12 млрд рублей

В Липецкой области на НЛМК оборудован уникальный комплекс непрерывного литья стали за 12 млрд рублей

Новости дня

14:32 В России число инфицированных COVID-19 выросло на 9200 человек В России число инфицированных COVID-19 выросло на 9200 человек
Зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом в России
Зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом в России
14:08 Польша разорвала договор на транзит газа с Россией Польша разорвала договор на транзит газа с Россией
13:17 В России сохранится режим ограничений для людей старше 65 лет В России сохранится режим ограничений для людей старше 65 лет
15 МАЙ, 21:49 Во время сновидений мозг отключает информацию из внешнего мира Во время сновидений мозг отключает информацию из внешнего мира
15 МАЙ, 19:26 США грозят "Газпрому" жесткими санкциями США грозят "Газпрому" жесткими санкциями
15 МАЙ, 18:35 Банк России сообщил о снижении сбережений россиян Банк России сообщил о снижении сбережений россиян
Обещания становятся явью? Десятки тысяч ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Обещания становятся явью? Десятки тысяч ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
15 МАЙ, 17:29 Названа самая уязвимая для COVID-19 группа крови Названа самая уязвимая для COVID-19 группа крови

Узнай, страна!

15 МАЙ, 22:25 Программа пост-коронавирусной реконструкции. Нет пути назад Программа пост-коронавирусной реконструкции. Нет пути назад
Столичные власти купили крупнейшего российского производителя масок
Столичные власти купили крупнейшего российского производителя масок
15 МАЙ, 18:46 ТОП-10 достижений недели: как в России запускали мосты в Китай и «зеленые» танкеры, одолевая COVID? ТОП-10 достижений недели: как в России запускали мосты в Китай и «зеленые» танкеры, одолевая COVID?
15 МАЙ, 15:24 На Камчатке в сложнейших условиях построили и открыли многофункциональный медцентр для лечения COVID На Камчатке в сложнейших условиях построили и открыли многофункциональный медцентр для лечения COVID
15 МАЙ, 13:58 В Липецкой области на НЛМК оборудован уникальный комплекс непрерывного литья стали за 12 млрд рублей В Липецкой области на НЛМК оборудован уникальный комплекс непрерывного литья стали за 12 млрд рублей
14 МАЙ, 17:41 В Якутии запустили первую многоствольную скважину на Чаяндинском месторождении, удвоив добычу нефти В Якутии запустили первую многоствольную скважину на Чаяндинском месторождении, удвоив добычу нефти
14 МАЙ, 15:01 Из Татарстана начали поставлять в регионы костюмы для полной защиты при контакте с больными COVID Из Татарстана начали поставлять в регионы костюмы для полной защиты при контакте с больными COVID
В России предлагают ввести пособие на маски и перчатки
В России предлагают ввести пособие на маски и перчатки
14 МАЙ, 14:22 Турция: помогая бизнесу, страна преодолевает последствия пандемии Турция: помогая бизнесу, страна преодолевает последствия пандемии
14 МАЙ, 13:21 В Хабаровском крае построили первую подъездную автодорогу к «дальневосточным гектарам» В Хабаровском крае построили первую подъездную автодорогу к «дальневосточным гектарам»
13 МАЙ, 14:17 Из Подмосковья отправили первую партию медицинских кислородных концентраторов в медучреждения России Из Подмосковья отправили первую партию медицинских кислородных концентраторов в медучреждения России
13 МАЙ, 13:34 В Приморье на крупнейшей судоверфи «Звезда» спустили на воду первый в России «зеленый» танкер В Приморье на крупнейшей судоверфи «Звезда» спустили на воду первый в России «зеленый» танкер
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter