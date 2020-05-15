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Названа дата возобновления Чемпионата России по футболу

15.05.2020 14:51
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Названа дата возобновления Чемпионата России по футболу

Исполком РФС принял решение возобновить Чемпионат России по футболу 21 июня.

Во время заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение о возобновлении Чемпионата России по футболу и розыгрыша кубка России. Известно, что матчи чемпионата начнутся 21 июня, но будут проходить без зрителей, а командам разрешат делать до пяти замен. Решение о том, где именно будут проходить матчи, примут исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Финал Чемпионата России состоится 22 июля, а кубок России будет разыгран 25 июля, пишет СпортБО.

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