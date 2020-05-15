Обещания становятся явью? Десятки тысяч ИП получили выплаты в один МРОТ на работника

Во время брифинга глава ФНС Даниил Егоров проинформировал о том, что первые сорок четыре тысячи индивидуальных предпринимателей уже смогли получить первые выплаты, объем которых составил 1 МРОТ на одного работника.

12 тысяч на человека

Как заявил Егоров, несколько дней назад ведомство направило в Казначейство партию оформленных и проверенных заявлений представителей бизнеса на данную льготу.

«… Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже выплаты на счета получили, мы это видим по нашим учетным системам», - пояснил глава ФНС.

Также он напомнил о том, что предприниматели, у которых имеются налоговые долги, смогут получить субсидию на выплату заработных плат в случае, если к моменту подачи заявления в налоговую эти долги будут погашены полностью. Для того, чтобы не было ошибок во время заполнения заявлений на субсидии, Егоров посоветовал обратиться за помощью на сайт службы.

Напомним, что сегодня размер МРОТ в России составляет 12,1 тыс. рублей. У МСП, также как и у индивидуальных предпринимателей в мае и июне будет возможность получить безвозмездное финансирование, размер которого составляет один МРОТ на сотрудника. Для этого необходимо предоставить ряд документов. Далее, после поданной заявки и проверки бумаг на соответствие ряду критериев, ее одобрят.

По поручению президента

Ранее сообщалось, что российское правительство заявило о выделении 81,1 млрд рублей, которые будут направлены на субсидии для малого и среднего бизнесу из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

Напомним также, что ранее российский лидер Владимир Путин распорядился оказать помощь по следующему расчету: один МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника. Основополагающим условием для этого является сохранение минимум 90% штата компании.

Некоторое время назад глава ФНС также информировал о том, что выплаты могут начать производить до 18 мая. Аналитики оценили, что, согласно критериям, претендентами на субсидию могут являться 1,26 млн потенциальных получателей с 4,05 млн сотрудников. Потенциальный объем соответствующих выплат может составлять 98,4 млрд рублей.