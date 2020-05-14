Китайский может стать мировым языком

По словам доктора Джеффри Джила из Университета Флиндерс, в связи с продолжающимся ростом Китая как мировой экономической и торговой державы нет никаких препятствий, мешающих китайскому стать таким же глобальным языком, как английский.

Доктор Джил, который преподает английский как второй язык в Колледже гуманитарных, гуманитарных и социальных наук Университета Флиндерс, оспаривает аргументы, которые предполагают, что китайский язык сталкиваются с непреодолимыми препятствиями, чтобы стать широко используемым международным языком из-за сложности китайских письменных символов.

В своей работе он анализирует языковые практики, языковые идеологии и языковое планирование, окружающие китайскую систему письма, а также характеристики современного глобального английского языка, чтобы показать, что китайский язык однажды может стать мировым языком.

Доктор Джил приводит аргументы в пользу того, что когда-нибудь китайский станет глобальным языком.

Во-первых, он подчеркивает, что универсальная грамотность не требуется для глобального языкового статуса.

«Существует ошибочное предположение, что все изучающие китайский язык должны научиться читать и писать на родном уровне, хотя это не отражает глобального использования английского. Люди изучают тот объем английского, который требуется для их целей, и такой же объем будет применяться, если китайский станет глобальным языком».

Доктор Джил отмечает, что компьютеры и мобильные телефоны теперь могут преобразовывать Pinyin Romanisation (китайский фонетический алфавит) в символы, а это означает, что изучающим язык нужно только выучить Pinyin и распознавание символов, что значительно экономит время и усилия при регулярном общении на китайском языке.

Также, доктор указывает на то, что ранее китайский язык широко использовался в других странах.

«Существует исторический прецедент использования письменного китайского языка за пределами Китая в научных и официальных целях в таких странах, как Корея, Япония и Вьетнам. Это происходило из-за статуса Китая как самой могущественной страны в регионе, если не мира, и демонстрирует, что люди в любой стране будут изучать и использовать символы, если для этого будет достаточно причин».

Мнение о том, что китайский язык не будет воспринят как глобальный язык, чрезмерно фокусируется на языковых свойствах, что, по мнению доктора Джила, неверно, пишет phys.org.