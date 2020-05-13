Голосовать на выборах можно будет дистанционно
Формат голосования будет определять ЦИК, отдельно для кажного мероприятия.
Россияне смогут голосовать во время выборов или проведения референдумов дистанционно или по почте. Соответствующие поправки будут внесены в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Согласно поправкам, определять формат голосования будет ЦИК. Тем не менее, в Госдуме подчеркнули, что данные форматы не будут применяться во время всенародного голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России, пишет РИА Новости.
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