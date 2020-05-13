Президент недоволен работой портала Госуслуг

Владимир Путин считает, что портал не справился с количеством заявок на выплаты.

Портал Госуслуг не справился со своей работой. Президент России Владимир Путин выразил недовольство работой портала. Так, президент отметил, что 12 мая работа портала была приостановлена из-за большого количества заявок на получение единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. По словам главы государства было подано порядка миллиона заявок, что привело к серьезным техническим сбоям в работе сервиса. Президент обратил особое внимание на недопустимость повторения подобной ситуации, пишет РБК.